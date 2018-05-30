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ГИБДД намерено отменить обязательность знака «Шипы»
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ГИБДД намерено отменить обязательность знака «Шипы» 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ГИБДД планирует сделать требование к автомобилистам размещать на стекле машины знак «Шипы» рекомендательным, а не обязательным, заявил начальник управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Олег Понарьин.
«Мы прислушиваемся к мнению граждан и планируем сделать норму не обязательной, а рекомендательной», — передает ТАСС слова Понарьина.
Он отметил, что специальных установок для сотрудников ГИБДД «работать по знаку „Шипы“ не планируется». Напомним, ранее в мае сообщалось, что МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади машин с шипованной «резиной» в связи с утратой его актуальности, следует из соответствующего проекта постановления правительства.
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