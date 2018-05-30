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Jaguar думает над сверхмощным автомобилем I-Pace SVR
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Jaguar думает над сверхмощным автомобилем I-Pace SVR 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Однако идея о создании I-Pace SVR только прорабатывается в Jaguar.
Во всяком случае, официального подтверждения планов пока еще нет. В то же время подразделение Jaguar по специальным транспортным средствам заинтересовано в создании I-Pace SVR.
Один из руководителей компании рассказал, что не исключает появления в будущем I-Pace. Однако он видит проблему в чрезмерной мощности автомобиля.
Такая машина будет способна разгоняться до 100 километров за 1,8 секунд. Поэтому далеко не каждый водитель, особо не опытный, сможет совладать с транспортом.
В Jaguar предлагают внести какие-то ограничения по производительности или организовать предварительные курсы вождения. Ведь необходима специальная подготовка для сидящего за рулем.
В настоящее время нынешний представитель Jaguar I-Pace имеет электронную установку мощностью в 394 лошадиные силы. 100 километров автомобиль может набрать за 4,5 секунды, что лучше показателей. Tesla Model X 75D.
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