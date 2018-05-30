Jaguar думает над сверхмощным автомобилем I-Pace SVR

Однако идея о создании I-Pace SVR только прорабатывается в Jaguar

Во всяком случае, официального подтверждения планов пока еще нет. В то же время подразделение Jaguar по специальным транспортным средствам заинтересовано в создании I-Pace SVR.

Один из руководителей компании рассказал, что не исключает появления в будущем I-Pace. Однако он видит проблему в чрезмерной мощности автомобиля.

Такая машина будет способна разгоняться до 100 километров за 1,8 секунд. Поэтому далеко не каждый водитель, особо не опытный, сможет совладать с транспортом.

В Jaguar предлагают внести какие-то ограничения по производительности или организовать предварительные курсы вождения. Ведь необходима специальная подготовка для сидящего за рулем.