Ещё
Audi RS3 готовят для заездов на Formula-E
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi RS3 готовят для заездов на Formula-E 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Специально для Formula-E Audi RS3 оснастили гоночной начинкой.
Электрический автомобиль имеет четыре мотора, равномерно распределенных на каждую ось. Суммарная мощность установки составляет 1180 лошадиных сил, что позволяет разгонять автомобиль до 200 километров менее, чем за 7 секунд.
Коробка передач также настроена на две оси по-особому. Это позволит автомобилю держать оптимальный угол поворота на кривой.
Выступать Audi RS3 будет при поддержке компании Schaeffler. Ее специалисты отмечают, что им важно проверить, как технологии, использованные специально для Formula-E, могут быть адаптированы к массовому производству.
Сейчас соревнования на Formula-E находятся на переходном этапе. В предстоящих заездах сезона 2018/2019 готовятся принять участие команды из Mercedes-Benz и Porsche.
Ожидается, что на старт выйдут автомобили с новой конструкцией батареи. Это позволит избежать замены автомобиля на середине гонки.
Car.ru: последние новости
Bentley EXP10 Speed присуждён титул самого красивого автомобиля мира Fiat Chrysler отзывает 5 миллионов автомобилей Toyota Corolla протаранила раритетный Ford Model A
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал51
Утки парализовали движение в Москве
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин10
Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто18
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»786
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение