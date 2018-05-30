Audi RS3 готовят для заездов на Formula-E

Специально для Formula-E Audi RS3 оснастили гоночной начинкой.

Электрический автомобиль имеет четыре мотора, равномерно распределенных на каждую ось. Суммарная мощность установки составляет 1180 лошадиных сил, что позволяет разгонять автомобиль до 200 километров менее, чем за 7 секунд.

Коробка передач также настроена на две оси по-особому. Это позволит автомобилю держать оптимальный угол поворота на кривой.

Выступать Audi RS3 будет при поддержке компании Schaeffler. Ее специалисты отмечают, что им важно проверить, как технологии, использованные специально для Formula-E, могут быть адаптированы к массовому производству.

Porsche. Сейчас соревнования на Formula-E находятся на переходном этапе. В предстоящих заездах сезона 2018/2019 готовятся принять участие команды из Mercedes-Benz

Ожидается, что на старт выйдут автомобили с новой конструкцией батареи. Это позволит избежать замены автомобиля на середине гонки.