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Объем российского экспорта легковых автомобилей сократился более чем наполовину
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Объем российского экспорта легковых автомобилей сократился более чем наполовину 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского экспорта легковых автомобилей. Согласно результатам, в первом квартале 2018 года экспорт машин составил 4,6 тысяч единиц, что на 57% ниже прошлогоднего показателя, хотя последние годы экспорт из России постоянно рос.
Больше всего было экспортировано за этот период времени автомобилей "Лада" — более 60% от общего числа, это примерно 2,9 тысяч машин. Вторую позицию занял Volkswagen с результатом 566 единиц, замкнул тройку лидеров Hyundai с показателем 355 автомобилей.
Самой экспортируемой моделью стал внедорожник «Лада 4х4», с января по март было поставлено две тысячи экземпляров. Следом высокие результаты отмечаются у "Лады Весты" — 526 машин, и Volkswagen Polo — 555 единиц.
Пятая часть российского экспорта легковых машин пришлась на Латвию — 912 штук. 881 автомобиль поставлен в Украину. Третью строчку в рейтинге направлений для экспорта занимает Азербайджан с результатом 593 экземпляра.
В марте этого года АвтоВАЗ начал продажи внедорожника «Лада 4х4 Урбан» в Тунисе, а УАЗ организовал поставки моделей «Патриот» и «Пикап» в Италию.
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