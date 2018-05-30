Объем российского экспорта легковых автомобилей сократился более чем наполовину

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского экспорта легковых автомобилей. Согласно результатам, в первом квартале 2018 года экспорт машин составил 4,6 тысяч единиц, что на 57% ниже прошлогоднего показателя, хотя последние годы экспорт из России постоянно рос.

Больше всего было экспортировано за этот период времени автомобилей " Лада " — более 60% от общего числа, это примерно 2,9 тысяч машин. Вторую позицию занял Volkswagen с результатом 566 единиц, замкнул тройку лидеров Hyundai с показателем 355 автомобилей.

Самой экспортируемой моделью стал внедорожник «Лада 4х4», с января по март было поставлено две тысячи экземпляров. Следом высокие результаты отмечаются у " Лады Весты " — 526 машин, и Volkswagen Polo — 555 единиц.

Пятая часть российского экспорта легковых машин пришлась на Латвию — 912 штук. 881 автомобиль поставлен в Украину. Третью строчку в рейтинге направлений для экспорта занимает Азербайджан с результатом 593 экземпляра.