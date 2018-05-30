Toyota укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке

Toyota укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке В апреле 2018 года, по данным «Автостат Инфо», продажи легковых автомобилей на Дальнем Востоке выросли на 32% и составили 1433 ед. против 1086 шт., реализованных годом ранее.

В апреле на дальневосточном авторынке покупатели приобрели 1223 иномарки (+31,6%), а также 210 российских легковушек (+33,8%).

В прошлом месяце лидер авторынка Дальнего Востока, марка Toyota, увеличила продажи своих автомобилей на 48%, реализовав 386 авто. Второе место в рейтинге продаж занял Hyundai , который в апреле показал 49-процентный прирост, реализовав 155 машин. На третьем месте оказался Nissan с результатом 152 проданных авто (+13,4%). Четвертое и пятое места в топе авторынка Дальневосточного ФО принадлежат маркам Lexus LADA . Продажи у «Лексуса» выросли здесь в отчетный период на 16,4% и составили 142 авто, а объем реализации бренда «Лада» увеличился на 43% до 133 ед. Апрельский рейтинг моделей авторынка Дальнего Востока возглавила модель Toyota Land Cruiser . Покупатели на местном рынке приобрели 136 таких машин, что на 147% превысило прошлогодний результат продаж (55 ед.). Второе место среди самых популярных автомобилей у жителей Дальнего Востока занимает Hyundai Creta . В апреле эта модель разошлась на местном рынке в количестве 98 ед., что на 180% оказалось больше результата продаж за апрель 2017 года (35 авто). Третье место в апрельском рейтинге у Toyota RAV4 — 79 ед. авто против 88 ед. (спад на 10,2%). В «пятерке» моделей с самыми высокими результатами продаж на авторынке Дальнего Востока в апреле представлены также Toyota Land Cruiser 200 (73 авто, +14%) и UAZ Patriot (66 шт., +18%).

С января по апрель 2018 года включительно авторынок Дальневосточного ФО вырос в продажах на 13% к аналогичному периоду прошлого года, то есть с 3630 до 4103 ед. авто соответственно.