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Avtoros Shaman превзошел Mercedes-AMG G63 6x6
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Avtoros Shaman превзошел Mercedes-AMG G63 6x6 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Avtoros Shaman 8х8 возвысился на Mercedes-AMG G63 6x6  Когда Mercedes представил свой AMG G63 6x6, многие посчитали, что это будет самый крупный внедорожник, способный без проблем преодолевать горные вершины и снежные пустыни. Однако появился новый экземпляр.
Это Avtoros Shaman 8х8 с четырьмя рядами колес. Машина действительно превосходит по габаритам Mercedes, однако имеет достаточно непонятный и странный для большинства дизайн.
За угрожающей внешностью кроются достаточно скромные технические параметры автомобиля. Под капотом у него спрятан двигатель в 170 лошадиных сил, который способен разогнать машину лишь до 44 миль в час.
Место водителя с многочисленными циферблатами приборной панели расположено посередине. Кроме того, есть еще переключатели, которые призваны контролировать ход машины.
Внешне автомобиль немного узковат. Это обстоятельство затрудняет ему езду по дорогам общего пользования.
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