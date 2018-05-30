Avtoros Shaman превзошел Mercedes-AMG G63 6x6

Avtoros Shaman 8х8 возвысился на Mercedes-AMG G63 6x6 Когда Mercedes представил свой AMG G63 6x6, многие посчитали, что это будет самый крупный внедорожник, способный без проблем преодолевать горные вершины и снежные пустыни. Однако появился новый экземпляр.

Это Avtoros Shaman 8х8 с четырьмя рядами колес. Машина действительно превосходит по габаритам Mercedes, однако имеет достаточно непонятный и странный для большинства дизайн.

За угрожающей внешностью кроются достаточно скромные технические параметры автомобиля. Под капотом у него спрятан двигатель в 170 лошадиных сил, который способен разогнать машину лишь до 44 миль в час.

Место водителя с многочисленными циферблатами приборной панели расположено посередине. Кроме того, есть еще переключатели, которые призваны контролировать ход машины.

Внешне автомобиль немного узковат. Это обстоятельство затрудняет ему езду по дорогам общего пользования.