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«Техкомплект» будет делать санитарные автомобили на базе иномарок
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«Техкомплект» будет делать санитарные автомобили на базе иномарок 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Ни для кого не секрет, что автомобили скорой помощи и санитарные машины должны соответствовать повышенным требованиям безотказности и надежности. Поэтому очень важно подобрать для них качественную платформу. Предприятие «Техкомплект», являющееся крупнейшим в Украине поставщиком переоборудованных спецмашин скорой помощи, в этом году запускает программу, в рамках которой под санитарные авто будут переделываться модели зарубежных автопроизводителей, сообщает AUTO-Consulting.
За основу взяты оборудованные цельнометаллическими фургонами микроавтобусы и универсалы таких брендов, как Citroen, Peugeot, Renault, Volkswagen, Ford, Opel и Mercedes. Также заявлены грузовые полноприводные средне— и крупнотоннажные автомобили IVECO, КРАЗ и МАЗ для санитарных машин МЧС, предназначенных для транспортировки большого количества пострадавших. Производственные мощности завода позволяют полостью переоборудовать обычную модель под специализированный санитарный автомобиль, оснащенный в соответствии с современными нормами и стандартами. Вся техника проходит соответствующую сертификацию и выпускается с полным пакетом необходимых документов и разрешений.
Для безопасной и бережной поездки пациентов и медработников здесь предусмотрена печка обогрева салона, столик, проблесковые маячки, специальная обивка салона и пол с покрытием авто-линолеум. В задней двери и перегородке между кабиной и фургоном имеются окна. Также есть открывающееся окно напротив входной двери. Базовая комплектация медицинских транспортных средств «Техкомплект» включает такое необходимое медицинское оборудование, как дефибрилляторы, кардиографы, фиксирующие переломы шины, носилки-каталки, усовершенствованные носилки военного образца, тонометры, глюкометры, аппараты ИВЛ, баллоны с кислородом и прочее. Снаружи автомобили имеют опознавательные знаки, соответствующие служебной медицинской символике. Также имеется мигалка-сирена, выполненная по ГОСТу для медицинских машин.
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