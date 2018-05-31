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В Татарстане один человек погиб и четыре пострадали из-за непогоды
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В Татарстане один человек погиб и четыре пострадали из-за непогоды 

РИА Новости 1 час назад
КАЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали, одна женщина погибла в результате шквалистого ветра и грозы, прошедших в Татарстане в среду, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. Без электроснабжения временно оставались 85 населенных пунктов, более 50 жилых домов получили повреждения кровли.
В среду в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По информации регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории республики и в Казани прогнозировались ветер порывами 15-20 метров в секунду, с 12.00 до 20.00 — местами очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду, локально шквал и гроза. За время непогоды по системе ГЛОНАСС+112 поступило более 300 оперативных сообщений (срыв, повреждения кровли, нарушения энергоснабжения, падение деревьев, падение рекламных стендов).
"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений с 12.00 до 20.00 мск в 29 муниципальных образованиях Республики Татарстан произошло отключение электроснабжения 85 населенных пунктов с населением более 46 тысяч человек, произошло падение 41 дерева, осветительной опоры, повреждены кровли 52 жилых домов, строений и административных зданий, 21 автотранспортное средство", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в селе Муслюмово ветром сорвало крышу местного магазина на площади 450 квадратных метров, в результате чего пострадала женщина 1983 года рождения. В результате от полученных травм она скончалась в Муслюмовской центральной районной больнице.
В Набережных Челнах пострадали четыре человека, в том числе ребенок, после осмотра врачами они были отпущены на амбулаторное лечение.
Электроснабжение в пострадавших населённых пунктах, по информации регионального управления МЧС, восстанавливалось аварийными бригадами сразу, одним из последних к электроснабжению был подключён Рыбно-Слободской район республики — в 01.55 мск. Всего к ликвидации последствий прохождения циклона привлекалось 536 человек и 148 единиц техники. -0-
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