В Татарстане восстановили электроснабжение в 85 населенных пунктах

КАЗАНЬ, 31 мая. / ТАСС /. Электроснабжение в 85 населенных пунктах Татарстана с населением более 46 тыс. человек, нарушенное из-за дождя и сильного ветра, восстановлено, сообщила в четверг пресс-служба «Сетевой компании». В муниципалитетах республики устраняют последствия стихии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями [дождь и сильный ветер, порывами до 19 — 25 м/с] на территории Республики Татарстан с 14:00 [мск] 30 мая происходили массовые отключения в электрических сетях. 01:24 (мск) 31 мая восстановлено электроснабжение всех потребителей", сообщил представитель компании.

По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, из-за непогоды в регионе произошло падение 41 дерева, одной осветительной опоры, повреждены кровли 52 жилых домов, строений и административных зданий, 21 автотранспортное средство.

"Сегодня коммунальные службы, подрядные организации и жители пострадавших домов ведут восстановительные работы. Страховые компании считают ущерб [во многих хозяйствах дома были застрахованы]", сообщил представитель управления.

Штормовой ветер обрушился в среду на города Поволжья и Центральной России. В Татарстане в результате разгула стихии погибла женщина, еще семь человек пострадали.