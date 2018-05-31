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В Татарстане восстановили электроснабжение в 85 населенных пунктах
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В Татарстане восстановили электроснабжение в 85 населенных пунктах 

ТАСС 5 часов назад
КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Электроснабжение в 85 населенных пунктах Татарстана с населением более 46 тыс. человек, нарушенное из-за дождя и сильного ветра, восстановлено, сообщила в четверг пресс-служба «Сетевой компании». В муниципалитетах республики устраняют последствия стихии.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями [дождь и сильный ветер, порывами до 19 — 25 м/с] на территории Республики Татарстан с 14:00 [мск] 30 мая происходили массовые отключения в электрических сетях. 01:24 (мск) 31 мая восстановлено электроснабжение всех потребителей", сообщил представитель компании.
По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, из-за непогоды в регионе произошло падение 41 дерева, одной осветительной опоры, повреждены кровли 52 жилых домов, строений и административных зданий, 21 автотранспортное средство.
"Сегодня коммунальные службы, подрядные организации и жители пострадавших домов ведут восстановительные работы. Страховые компании считают ущерб [во многих хозяйствах дома были застрахованы]", сообщил представитель управления.
Штормовой ветер обрушился в среду на города Поволжья и Центральной России. В Татарстане в результате разгула стихии погибла женщина, еще семь человек пострадали.
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