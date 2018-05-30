Ещё
СМИ: Экспорт автомобилей из России в не входящие в Таможенный союз страны упал на 57%
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Экспорт автомобилей из России в не входящие в Таможенный союз страны упал на 57% 

RT на русском 1 час назад
Экспорт автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, упал по итогам первого квартала 2018 года до 4,6 тыс. машин, то есть на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Более 60% экспорта пришлось на автомобили Lada. В январе-марте экспортировано около 2,9 тыс. таких транспортных средств.
На второй строчке — Volkswagen (566 машин), на третьей — Hyundai (355 машин), передаёт Nation News.
По оценке экспертов, падение экспорта объясняется высокой сравнительной базой первого квартала 2017 года, когда его объём составил 10,6 тыс. автомобилей.
Ранее сообщалось, что названы самые популярные универсальные внедорожники в России.
RT на русском: последние новости
Двое полицейских убиты в ходе перестрелки в Льеже Следователи выехали на место обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Москве СМИ: Под Киевом солдат погиб при наезде грузовика в воинской части
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин12
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал55
Названа цена новой Corolla Hatchback1
На дорогах России появился новый способ обмана
Премиальная марка DS отказалась от двух моделей
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение