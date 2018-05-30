Найдена девушка, заказавшая машину через сервис BlaBlaCar

Автомобиль сломался в пути.

18-летняя девушка, объявленная ранее в розыск, найдена. Как сообщили в МВД, машина, заказанная через сервис BlaBlaCar, и на которой девушка отправилась из Питкяранты в Кемь, сломалась.