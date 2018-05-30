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Найдена девушка, заказавшая машину через сервис BlaBlaCar
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Найдена девушка, заказавшая машину через сервис BlaBlaCar 

Карельские вести 18 минут назад
Автомобиль сломался в пути.
18-летняя девушка, объявленная ранее в розыск, найдена. Как сообщили в МВД, машина, заказанная через сервис BlaBlaCar, и на которой девушка отправилась из Питкяранты в Кемь, сломалась.
По материалам: ptzgovorit.ru
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