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Найдена девушка, заказавшая машину через сервис BlaBlaCar
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Найдена девушка, заказавшая машину через сервис BlaBlaCar
Карельские вести
18 минут назад
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Автомобиль сломался в пути.
18-летняя девушка, объявленная ранее в розыск, найдена. Как сообщили в МВД, машина, заказанная через сервис BlaBlaCar, и на которой девушка отправилась из Питкяранты в Кемь, сломалась.
По материалам:
ptzgovorit.ru
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