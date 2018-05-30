Трехколесный электрокар из Канады шокирует своих первых владельцев

Новых компаний, которые собирались заняться производством электромобилей, было огромное множество. Большинство из них умерли, так и не показав ни одного продукта. В живых осталась Tesla , но не только она. Канадская компания Electra Meccanica начала свою деятельность в 2015 году, и недавно она начала продажу своего автомобиля Solo стоимостью 15 тысяч долларов.

Почему трехколесный автомобиль называется Solo? У него три колеса, но только одно посадочное место — место для водителя. Это делает автомобиль очень компактным. Он даже меньше, чем Smart. При этом нельзя не заметить, что он выглядит как самый обыкновенный автомобиль, у которого отпилили заднюю половину. К тому же он очень низкий. Его длина — 3 метра, а высота — всего 1,2 метра.

Electra Meccanica Solo оснащен электрическим мотором мощностью 82 лошадиных силы, который питается от аккумулятора 17 киловатт-часов. Автомобиль можно зарядить за три часа. От обычной настенной розетки он будет заряжаться шесть часов. На одном заряде можно проехать 160 километров.

Машина замечательно выглядит спереди и очень необычно выглядит сзади. Она оснащена дисковыми тормозами и двумя дверьми, несмотря на то что сиденье только одно. На приборной панели показывается скорость и заряд батареи, а еще есть магнитола Kenwood. В остальном она выглядит совсем просто и пусто. Это вам не Tesla. Разумеется, есть и дворники, и печка.

Разогнаться от 0 до 100 километров в час автомобиль способен за 8 секунд. Результат не слишком впечатляет в цифрах, но он впечатлит, если находиться за рулем этого маленького и низкого трехколёсного транспортного средства. К тому же вы гарантированно привлечете внимание и автолюбителей, и пешеходов.