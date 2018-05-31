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Такси и туристический автобус столкнулись в центре Москвы
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Такси и туристический автобус столкнулись в центре Москвы 

360tv.ru 31 минуту назад
Столкновение легкового автомобиля такси и туристического автобуса произошло на пересечении Садового кольца и Краснопролетарской улицы в центре Москвы. Как сообщили телеканалу «360» в управлении ГАИ столичного главка МВД, на момент столкновения в автобусе никого не было.
На эксклюзивных кадрах видно, что на передней части автобуса видна вмятина.
По словам очевидцев происшествия, водитель такси получил травмы. Мужчина весь обвязан бинтами и жаловался на тошноту.
Столкновением закончилось соревнование «кто быстрее» с автомобилями Daewoo Nexia и BMW в селе Красносельское Динского района Краснодарского края. Владелец Daewoo нарушил очередность проезда перекрестка и врезался в BMW.
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