Такси и туристический автобус столкнулись в центре Москвы

Столкновение легкового автомобиля такси и туристического автобуса произошло на пересечении Садового кольца и Краснопролетарской улицы в центре Москвы. Как сообщили телеканалу «360» в управлении ГАИ столичного главка МВД , на момент столкновения в автобусе никого не было.

На эксклюзивных кадрах видно, что на передней части автобуса видна вмятина.

По словам очевидцев происшествия, водитель такси получил травмы. Мужчина весь обвязан бинтами и жаловался на тошноту.