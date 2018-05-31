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В каршеринг автомобили в обязательном порядке установят камеры
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В каршеринг автомобили в обязательном порядке установят камеры 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Автомобили каршеринга — это транспортные средства предоставляемые на арендной основе потребителю, который не является собственником машины.
Компании, которые предоставляют такие автомобили задумались о введении в оснащение всех автомобилей камер видео наблюдения.
Это поможет отслеживать поведение водителя, который арендует автомобиль посредством онлайн слежения. Прежде всего нововведение обеспечит неопровержимые доказательства при возникновении проблем, например штраф, который придёт за нарушение ПДД или возможно при более серьёзных последствиях.
Также сообщается, что каршеринг автомобили часто попадаются за передвижение по полосе общественного транспорта, что строго запрещено.
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