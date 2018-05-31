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Беспилотник Tesla протаранил полицейских
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Беспилотник Tesla протаранил полицейских 

Рамблер 31 мая 2018
Беспилотный автомобиль Tesla въехал в полицейскую машину в городе Лагуна-Бич в Калифорнии. Электрокар Model S двигался в режиме автопилота, но в салоне находился пассажир. На дороге в парковочной зоне находилась машина патрульных, которую и протаранил беспилотный авто. К счастью, в машине не было блюстителей порядка, поэтому они не пострадали. А вот пассажир Tesla пострадал: он получил незначительные травмы. На кадрах с места происшествия видно, что обе машины сильно повреждены, так что столь минимальные травмы у людей — счастливая случайность. Стоит отметить, что дорожные аварии с участием беспилотных машин происходят в последнее время довольно часто. Например, три недели назад в США беспилотник проигнорировал красный сигнал светофора и проскочил дорогу, после чего врезался в пожарную машину. За рулём авто находилась женщина-водитель, она в результате ДТП пострадала, получив перелом лодыжки. Компания Tesla отмечает, что в её беспилотниках установлены камера с 360-градусным обзором и датчики для обнаружения находящихся поблизости объектов. Однако это не означает, что водитель может полностью расслабиться и не следить за дорогой.
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