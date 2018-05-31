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Более 15 тыс. новых легковых машин премиум-сегмента было куплено в Москве в январе-апреле
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Более 15 тыс. новых легковых машин премиум-сегмента было куплено в Москве в январе-апреле 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 15 тыс. новых легковых машин премиум-сегмента было куплено в Москве в январе-апреле 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», с января по апрель 2018 г. россияне приобрели 44 тыс. новых легковых машин премиум-сегмента. При этом каждый третий такой автомобиль был реализован в Москве. Так, за отчетный период жители российской столицы купили 15 тыс. 230 премиальных машин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте находится Санкт-Петербург, где за этот период было продано 4 тыс. 950 новых премиальных автомобилей, а замыкает тройку лидеров Подмосковье с реализованными 4 тыс. 460 машинами. Таким образом, на их долю суммарно приходится свыше половины от общего объема продаж автомобилей премиум-сегмента в нашей стране.
«Среди нестоличных субъектов РФ по этому показателю лидирует Краснодарский край (2 тыс. 80 машин), за которым следует Татарстан (1 тыс. 250 автомобилей). Кроме них, в топ-10 российских регионов по продажам новых премиальных машин за четыре месяца нынешнего года попадают еще следующие области: Свердловская (1 тыс. 10 штук), Ростовская (945 штук), Самарская (785 штук), Нижегородская (705 штук) и Челябинская (670 штук)», — рассказали в пресс-службе.
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