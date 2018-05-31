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60 человек пострадали в России из-за урагана
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60 человек пострадали в России из-за урагана 

Авторадио 1 час назад
Почти 60 человек пострадали из-за ураганного ветра в Центральном и Приволжском округах, один погиб. Новые данные были озвучены в экстренных службах. Среди пострадавших — восемь детей. Все несовершеннолетние в больнице. Под ударом стихии накануне оказались 19 регионов, в том числе Москва. В столице пострадали шестеро. В разных районах города были повалены сто деревьев. Повреждены кровли девяти домов. В столичном метеобюро сообщили, что погода в мегаполисе не улучшится как минимум до вечера. Действие штормового предупреждения продлено до 21:00. В Москве сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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