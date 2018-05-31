Хит-парад. Самые важные цифры истории мирового автопрома

Эти цифры — как вехи, знаковые события и поворотные моменты в прошлом, настоящем и будущем мировой автомобильной промышленности.

10 37435

1885 год Собственно, вся история автопрома начинается со знаменательного 1885 года. Именно тогда немецкий изобретатель Карл Бенц построил первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Он представлял собой трицикл, а двигал его 1-цилиндровый карбюраторный мотор мощностью около 1 л.с.

А уже 2 ноября 1886 года Бенц получил на свое изобретение официальный патент за номером DRP-37435, навсегда вписав свое имя в историю. А машину так и была названа: Benz Patent Motorwagen, то есть «патентованный автомобиль Бенца».

9 825 и 260 1909 год Если Карл Бенц придумал автомобиль, то Генри Форд поставил производство автомобиля на поток с миллионными тиражами. Первой массовой машиной стала «Жестянка Лиззи», модель Ford Model T, которая в 1909 году стоила от $825 ($21 381 сегодня), что было на треть меньше самого дешевого автомобиля в США тех лет.

И это было только начало: за счет развития производства и роста объемов выпуска к 1925 году Ford Model T подешевел до $260. Такое ценообразование обеспечило модели огромный успех — всего этих «жестянок» выпустили более 15 млн штук.

8 46 1936 год Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков…

Спустя 50 лет после того, как Карл Бенц запатентовал автомобиль с бензиновым ДВС, компания Mercedes-Benz отличилась первым в мире серийным легковым автомобилем с дизельным двигателем, который оказался куда экономичнее бензиновых собратьев. Модель 260 D (W138) была представлена на Берлинском автосалоне 21 февраля 1936 года и оснащена 2,6-литровым дизелем OM138. А развивал он как раз 46 л.с. при 3000 об/мин.

Mercedes-Benz 260 D выпускали с 1936 по 1940 годы в виде лимузина, ландо и кабриолета. Всего сделали 1967 машин.

7 22 1982 год Хит-парад. Самые перспективные автомобильные разработки…

Кинотрилогия «Назад в будущее» превратила спорткар DeLorean DMC-12 в легенду. Но отдельного фильма заслужил и сам Джон Захария Делореан, основатель DeLorean Motor Company, для которого DMC-12 стал проектом-мечтой. И это была бы драма. Потому что в 1982 году, в самый разгар трудного запуска DMC-12 в серию, Делореан был арестован ФБР по сфабрикованному делу о продаже 25 кг кокаина, якобы ради спасения своей тонущей в долгах компании.

Суд разбирал дело 22 недели, в 1984 году Делореана оправдали, но было уже поздно: к тому моменту накопившиеся проблемы и судебный процесс уже добили DMC.

6 4 862 595 2014 год Уже 4 862 595 км — именно такой пробег по состоянию на 2014 год числился за спортивным купе Volvo P1800S 1966 года выпуска, которому принадлежит зафиксированный в книге Гиннесса мировой рекорд по длине зарегистрированного пробега для легкового автомобиля, не занятого в коммерческих перевозках.

Машина-рекордсмен с «родным» мотором (правда, после двух капремонтов), шасси и трансмиссией принадлежит бывшему школьному учителю Ирвину Гордону из штата Нью-Йорк, который купил эту машину после разочарования в череде ненадежных автомобилей Chevrolet . Гордон вспоминает, что в 1966 году купил этот автомобиль за $4150, что в то время равнялось средней годовой зарплате.

5 18 2016 год В США, стране победившей «автоматизации», только 18% водителей, по данным 2016 года, умели пользоваться механической КПП. И количество проданных в том же году машин с «механикой» — всего 5%, хотя в 1987 году таких было в пять раз больше.

4 6000

2017 год Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV…

6000 заказов за 137 секунд — столько заявок оставили потенциальные клиенты в Шанхае во время специальной презентации в честь начала китайских продаж нового кроссовера Lynk&Co 01 — первой модели нового бренда, запущенного фирмами Geely и Volvo. При этом в материнской компании Geely даже заявили, что 6000 заказов — это новый мировой рекорд по самой быстрой продаже такого количества автомобилей.

Ключевой же особенностью Lynk&Co 01 (кроме платформы СМА от Volvo) назвали самую высокую в индустрии степень взаимодействия с различными онлайн-сервисами, котой нет даже у Tesla . И с модели 01 и начнется экспансия Geely/Lynk&Co на требовательный рынок Европы.

3 66 2030 год 66 грамм СО2 на 1 км пробега — именно до такого уровня, по решению Евросоюза , автопроизводители должны снизить средний по модельному ряду уровень выброса вредных веществ к 2030 году. К слову, в 2016 году средний новый автомобиль, проданный в Европе, выбрасывал СО2 в объеме 118 г/км.

Теперь понимаете, куда ветер дует и откуда это засилье гибридов и электрокаров, на которых автомобильный мир буквально помешался? Законодатели давят — автопроизводители выкручиваются, потому что традиционные ДВС все труднее и дороже «запихивать» в новые эконормы. Спасает только электрификация…

2 21 529 464 2003 год Самые массовые военные автомобили СССР и России…

21 529 464 штук — именно столько знаменитых Volkswagen Beetle было выпущено за 65 лет производства (1938-2003 гг.) этого культового автомобиля, ставшего символом поколений.

"Жук" держит сразу два мировых рекорда: это самый массовый в истории автомобиль и самая «долгоиграющая» машина, когда-либо сходившая с конвейера без серьезных переделок исходной конструкции.

Последний автомобиль сошел с конвейера в Мексике. «Прощальная» партия машин получила название Ultima Edicion, тираж которой составил 3000 штук.

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28 879 000 2017 год Объемы продаж автомобилей на китайском рынке непрерывно растут еще с 1990 года. И последние годы именно Китай превратился в самого крупного покупателя автомобиле в мире, далеко задвинув прежнего лидера в лице США. Вдумайтесь: в 2017 году китайцы купили 28 879 000 новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

И это не предел: в скором будущем эксперты ждут, что авторынок Поднебесной «пробьет» отметку в 30 млн автомобилей в год! Для сравнения: в России за 2017 года проданы, по данным АЕБ, всего 1 595 737 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.