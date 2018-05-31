В Санкт-Петербурге стартовали продажи Chevrolet Traverse

ГК «Автополе» открыла в Санкт-Петербурге продажи внедорожника Chevrolet Traverse — первого автомобиля в линейке концерна General Motors с 9-ступенчатой коробкой передач, сообщили в компании.

Это дебют Chevrolet Traverse в России, внедорожник производится на заводе GM в штате Мичиган, и доступен в трех комплектациях: LE, LT и Premier. Заявленная стоимость автомобиля начинается от 2,99 млн рублей.

Chevrolet Traverse оснащен 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 318 л.с., максимальный крутящий момент — 360 НМ. Время разгона до 100 км/ч — 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10 литров на 100 км. Во всех комплектациях доступен дистанционный запуск двигателя.

Салон внедорожника рассчитан на 7 или 8 человек в зависимости от выбранной конфигурации, максимальная вместимость багажа — 2 789 л.

— Уже в первый месяц после официального объявления о выходе Traverse на российский рынок мы получили более 20 предзаказов на автомобиль. С учетом того, что клиенты даже не видели машину вживую и не проходили тест-драйв, это можно считать показателем высокого интереса к модели, — рассказал управляющий партнер автомобильного направления ГК «Автополе» Сергей Вайнер . — Traverse, в первую очередь, семейный внедорожник, особо подходящий для загородных поездок и путешествий. В основном он будет интересен тем покупателям, в семье которых уже есть автомобиль для города. Конкурентами модели в России станут американские и азиатские внедорожники, а также такие недавние дебютанты рынка как Jaguar F-Pace или Range Rover Velar.

Traverse является первой моделью в линейке Chevrolet, которая оснащена интеллектуальной технологией Stop/Start, позволяющей экономично расходовать топливо.

Водителю доступна возможность выбора вручную одного из трех режимов вождения в зависимости от дорожных условий: Normal — оптимальный режим для ежедневных поездок, используется передний привод для сокращения расхода топлива; 4x4/Snow — полноприводный режим для безопасного вождения в условиях снега и гололеда; Off-Road — режим с увеличенным крутящим моментом на задние колеса для езды по траве, гравию и бездорожью.

Системы безопасности Traverse используют камеры и ультразвуковые датчики для обнаружения потенциальной угрозы, помогая избежать аварии. Камера заднего вида транслирует потоковое видео находящихся сзади объектов на зеркало заднего вида. С помощью фронтальной камеры ведется мониторинг за появлением пешеходов на пути автомобиля, когда он движется вперед со скоростью от 8 до 80 км/ч. При обнаружении человека система оповещает водителя визуальным и звуковым сигналами, а при необходимости задействует тормоза.

В автомобиле предлагаются 9 точек для подзарядки портативных устройств: 7 USB-портов, розетка 220 V и беспроводное устройство для смартфонов. Улучшены возможности по открытию и закрытию багажника без помощи рук. Для этого логотип Chevrolet проецируется на дорожную поверхность и указывает место нахождения датчика открытия — водителю только остается провести ногой под задним бампером машины.