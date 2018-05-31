«Мерседес» протаранил шесть машин на проспекте Маркса

Сегодня днём, 31 мая, в Новосибирске на проспекте Карла Маркса тонированный « Мерседес » протаранил 6 припаркованных автомобилей.

«Водитель Мерседеса 1998 года рождения (20 лет. — И. Ж.) двигался по проспекту Карла Маркса со стороны Космической в сторону Ватутина,

не справился с управлением и совершил наезд на шесть стоящих автомобилей.

На месте работает экипаж ГИБДД . У виновника ещё и страховки нет», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Авария произошла у дома № 14 по проспекту Карла Маркса.