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«Мерседес» протаранил шесть машин на проспекте Маркса
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«Мерседес» протаранил шесть машин на проспекте Маркса 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днём, 31 мая, в Новосибирске на проспекте Карла Маркса тонированный «Мерседес» протаранил 6 припаркованных автомобилей.
«Водитель Мерседеса 1998 года рождения (20 лет. — И. Ж.) двигался по проспекту Карла Маркса со стороны Космической в сторону Ватутина,
не справился с управлением и совершил наезд на шесть стоящих автомобилей.
На месте работает экипаж ГИБДД. У виновника ещё и страховки нет», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария произошла у дома № 14 по проспекту Карла Маркса.
Сегодня утром на перекрёстке Ленина и Советской женщина попала под колёса BMW.
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