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В США Ferrari продали за рекордные $70 млн
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В США Ferrari продали за рекордные $70 млн 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска был продан за рекордные $70 млн Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, основателю американской компании WeatherTech, изготавливающей коврики для салона машин.
Как отмечается, именно на этом Ferrari была выиграна гонка «Тур-де-Франс» в 1964 году.
При этом спорткар никогда не попадал в аварию и находится в идеальном состоянии.
По словам экспертов, ранее рекорд был установлен в 2013 году при продаже другого экземпляра Ferrari 1963 года выпуска. Его приобрели за $52 млн  В 2016 году сообщалось, что пятисотый внесерийный автомобиль LaFerrari был продан за рекордные $7 млн на аукционе
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