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Mercedes отзывает в России 70 спорткаров AMG GT из-за возможных проблем с ремнем безопасности
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Mercedes отзывает в России 70 спорткаров AMG GT из-за возможных проблем с ремнем безопасности 

Rambler News Service 25 минут назад
Компания АО «Мерседес-Бенц РУС», являющаяся официальным представителем производителя Mercedes-Benz в России, отзывает 70 спортивных автомобилей Mercedes-Benz AMG GT, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.
«Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что ремень безопасности может заклинивать в петле», — говорится в сообщении.
На отзываемых автомобилях будет произведена установка дополнительного элемента скольжения на направляющую ремня безопасности, а также будет удалена дистанционная шайба.
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