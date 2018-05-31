Mercedes отзывает в России 70 спорткаров AMG GT из-за возможных проблем с ремнем безопасности

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.

«Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что ремень безопасности может заклинивать в петле», — говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет произведена установка дополнительного элемента скольжения на направляющую ремня безопасности, а также будет удалена дистанционная шайба.