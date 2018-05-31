В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил ребенка

СМИ: В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил велосипедиста

Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе, подросток был госпитализирован.

В свою очередь, в администрации украинского лидера заявили, что машина не являлась часть кортежа.

«Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа президента», — приводит издание «Українські Новини» сообщение администрации.

В марте СМИ сообщали, что кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве.