Китайская компания разработала «бэтмобиль» за 3,8 миллиона долларов

Китайская автомобильная фирма IAT Automobile Technology представила самый дорогой внедорожник в мире. Фотографии машины опубликовал портал «ChinaDaily» в своем Twitter‐аккаунте.

Опубликованные кадры сопровождались подписью, в которой говорилось о том, что внедорожник выглядит так же, как у Бэтмена.

Автомобиль обойдется своему покупателю в 3,8 миллиона долларов.

Пользователи Сети восторгаются внешним видом внедорожника, но сетуют на высокую цену автомобиля.