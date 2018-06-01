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Китайская компания разработала «бэтмобиль» за 3,8 миллиона долларов
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Китайская компания разработала «бэтмобиль» за 3,8 миллиона долларов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Китайская автомобильная фирма IAT Automobile Technology представила самый дорогой внедорожник в мире. Фотографии машины опубликовал портал «ChinaDaily» в своем Twitter‐аккаунте.
Опубликованные кадры сопровождались подписью, в которой говорилось о том, что внедорожник выглядит так же, как у Бэтмена.
Автомобиль обойдется своему покупателю в 3,8 миллиона долларов.
Пользователи Сети восторгаются внешним видом внедорожника, но сетуют на высокую цену автомобиля.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил 13‐летнего велосипедиста. Пострадавший госпитализирован с черепно‐мозговой травмой и переломом ноги.
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