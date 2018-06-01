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SoftBank инвестирует $2,25 млрд в разработчика технологии беспилотных автомобилей Cruise
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SoftBank инвестирует $2,25 млрд в разработчика технологии беспилотных автомобилей Cruise 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Инвестиционное подразделение китайской технологической корпорации SoftBank вложит $2,25 млрд в разработчика технологии автопилота для люксовых автомобилей Cruise. Об этом пишет Business Insider.
В результате сделки SoftBank получит 19,6% стартапа. Как отмечает издание, ещё $1,1 млрд в компанию вложит автоконцерн General Motors, который владеет стартапом с 2016 года.
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«GM добился значительного прогресса в части реализации мечты полностью автоматизированного вождения, которое позволит значительно сократить число погибших, выбросы и перегруженность дорог. Мы очень впечатлены достижениями команд Cruise и GM и рады помочь им провести историческую трансформацию автомобильной промышленности».
General Motors купила созданный в Кремниевой долине стартап Cruise в 2016 году за $581 млн С тех пор компания работала самостоятельно. Предприниматели в течение года испытывали около 30 беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, а недавно объявили о начале тестирования машин в Нью-Йорке.
Последнюю версию автопилота под названием Super Cruise компания представила весной 2017 года. Она встроена в автомобили в Cadillac CT6 и позволяет автомобилю двигаться, не требуя от водителя постоянно держать руки на руле.
Ранее собственную технологию для беспилотных автомобилей начал разрабатывать китайский интернет-ретейлер Alibaba. Технология станет первым проектом исследовательского института DAMO Academy, который привлекает специалистов по машинному обучению и квантовым вычислениям. Машины уже прошли первые испытания и готовы к тестированию на дорогах общего пользования.
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