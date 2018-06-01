В Петербурге похитили таксиста и требуют за него более 500 тыс. руб.

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства похищения 25-летнего гражданина Узбекистана, по предварительной информации, его похитили и требуют выкуп в размере 550 тыс. рублей, сообщает «Мойка, 78».

В полицию обратился 25-летний брат исчезнувшего молодого мигранта, который расссказал, что вечером 30 мая родственник, работающий таксистом, у дома № 37 по Лесному проспекту посадил в машину неизвестного.

Пассажир применил силу и увез таксиста в неизвестном направлении.

Вскоре на мобильный брата пришло СМС с требованием передать 550 рысяч рублей за освобождение брата.

Возбуждено уголовное дело.