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Alfa Romeo возродит спорткары GTV и 8C: первые изображения и подробности
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Alfa Romeo возродит спорткары GTV и 8C: первые изображения и подробности 

Motor.ru 55 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Alfa Romeo к концу 2022 года выпустит на рынок семь новых моделей, из которых две — спорткары. Одним из этих автомобилей станет 600-сильный суперкар, который получит легендарное имя GTV. Об этом было объявлено в пятницу, 1 июня, на пресс-конференции группы Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Alfa Romeo GTV будет представлять собой четырехместное полноприводное спорткупе с электромотором, который сможет помогать автомобилю при ускорении. Информации о новинке пока мало, но в компании уточнили, что распределение массы по осям будет идеальным — 50:50.
Вторым спорткаром «Альфы» окажется суперкар 8С. Это будет 700-сильный гибридный суперкар с карбоновым шасси, установленным посередине твин-турбо двигателем и электромотором на передней оси. С нуля до ста километров в час такой автомобиль сможет ускоряться менее чем за три секунды.
Помимо этого, итальянский производитель намерен заменить все дизели гибридными силовыми установками, включая агрегаты с возможностью подзарядки от бытовой электросети. При этом каждая модель «Альфы» получит электрифицированную модификацию.
В будущем у машин марки также появятся системы автономного управления: второго (не позволяет водителю надолго отвлекаться от управления, разрешая лишь ненадолго снимать руки с руля) и третьего уровня автономности (электроника полностью заведует управлением на магистралях и шоссе). Продажи автомобилей в мире «Альфа» планирует увеличить до 400 тысяч машин в год.
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