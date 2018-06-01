Ещё
7 млн рублей потратит Роствертол на две иномарки
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 млн рублей потратит Роствертол на две иномарки 

Деловое сообщество 30 минут назад
Ростовский вертолетный производственный комплекс публичное акционерное общество «Роствертол» имени Слюсаря открыл конкурс на покупку двух автомобилей. Общая сумма контракта составит 6 738 750 рублей. Марка автомобиля не указывается, однако вряд ли это будет отечественное авто. Необходимые характеристики двух новых седанов достаточно высоки.
Машины должны быть цвета металлик (серебристый, белый, бежевый или серый). Салон автомобиля должен быть отделан черной или серой кожей, а двигатель 2.0 литра с мощностью 249 лошадиных силы. По описание отлично подходит модель Ауди А6, причем в неплохой комплектации. Согласно условиям закупки, автомобиль должен иметь также полный привод, круиз-контроль, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, многофункциональный кожаный руль с функцией обогрева и многое другое.
Деловое сообщество: последние новости
Ремонт трассы в Ростовской области стал причиной огромной пробки Коммунальный фонтан оставил без воды дома в Ростове Сломавшийся в самом центре Ростова светофор собрал пробку и аварию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак17
Правительство взялось за бензин182
Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Под «мостом глупости» впервые проехала газель19
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение