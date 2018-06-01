7 млн рублей потратит Роствертол на две иномарки 

Ростовский вертолетный производственный комплекс публичное акционерное общество «Роствертол» имени Слюсаря открыл конкурс на покупку двух автомобилей. Общая сумма контракта составит 6 738 750 рублей. Марка автомобиля не указывается, однако вряд ли это будет отечественное авто. Необходимые характеристики двух новых седанов достаточно высоки.
Машины должны быть цвета металлик (серебристый, белый, бежевый или серый). Салон автомобиля должен быть отделан черной или серой кожей, а двигатель 2.0 литра с мощностью 249 лошадиных силы. По описание отлично подходит модель Ауди А6, причем в неплохой комплектации. Согласно условиям закупки, автомобиль должен иметь также полный привод, круиз-контроль, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, многофункциональный кожаный руль с функцией обогрева и многое другое.