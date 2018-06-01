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До Орехового озера в Рязани пустили автобус
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До Орехового озера в Рязани пустили автобус 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Любители пляжного отдыха смогут теперь добираться до Орехового озера на общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
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