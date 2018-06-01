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«Ленд Роверы» научатся месить бездорожье без водителя
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«Ленд Роверы» научатся месить бездорожье без водителя 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Jaguar Land Rover ведет разработку автопилота для бездорожья. В рамках проекта Cortex беспилотники планируется снабдить особыми технологиями, которые позволят автомобилям справляться с любыми дорожными условиями.
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