«Волгу», выпущенную в честь дня рождения Путина, выставят на продажу за 21 миллион рублей

Автомобиль «Волга» будет выставлена на продажу за 21 миллион рублей. Продает его одно из питерских конструкторских бюро.

Впрочем, оказалось, что сам Путин на нем никогда не ездил. Однако, это один из трех автомобилей ГАЗ-21, которые выпустили в честь дня рождения президента и предназначенные исключительно для главы государства. Черную «Волгу» спецсерии собрали в 2004 году. Кожаный кремовый салон, мощность — 150 лошадиных сил и объем двигателя — 2,7 литра.

«Вы можете увидеть этот автомобиль на дружеской встрече между двумя президентами — президентом Соединенных Штатов, Джорджем Бушем и Владимиром Путиным. Этот автомобиль был выполнен в той же конфигурации. Его единственная отличительная разница это, прежде всего, цвет, цвет автомобиля черный, а также диски были заменены предыдущим владельцем», — сказал Александр Смирнов , директор конструкторского бюро Смирнова.

Вырученные от продажи деньги конструкторы собираются использовать для реставрации других раритетных автомобилей, которые есть в фонде бюро.