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Машина как у Путина: собранную для президента «Волгу» выставили на продажу
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Машина как у Путина: собранную для президента «Волгу» выставили на продажу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эта «Волга» — одна из трех машин, выпущенных для президента России в 2004 году. Автомобиль был найден сотрудниками КБ Смирнова в Ленинградской области. Лимитированный ГАЗ-21 выставили на продажу за 21 миллион рублей. Владимир Путин не ездил именно на этом автомобиле, но раритет, по словам директора КБ Смирнова, отличается от президентской «Волги только цветом. Максимальная скорость такой „Волги“ может достигать 175 км/ч, благодаря установке 2,7-литрового силового агрегата мощностью 150 лошадиных сил.
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