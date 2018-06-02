Мужчина припарковал Porsche Carrera под внедорожником: видео

Полицейская служба подняла внедорожник и вытащила из-под него поврежденный Porsche Carrera.

В Австралии мужчина припарковал Porsche Carrera под другим автомобилем. Он разогнал свою машину настолько, что авто оказалась под оранжевым спортивным внедорожником. Об этом сообщает News.com.ua.

На место происшествия приехала полиция и освободила водителя из придавленной машины.

«Когда я впервые увидел все это, то подумал, что там снимают телешоу или кино», — рассказал очевидец.

Полицейская служба подняла внедорожник и вытащила из-под него поврежденный Porsche Carrera.