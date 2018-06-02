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Мужчина припарковал Porsche Carrera под внедорожником: видео
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Мужчина припарковал Porsche Carrera под внедорожником: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полицейская служба подняла внедорожник и вытащила из-под него поврежденный Porsche Carrera.
В Австралии мужчина припарковал Porsche Carrera под другим автомобилем. Он разогнал свою машину настолько, что авто оказалась под оранжевым спортивным внедорожником. Об этом сообщает News.com.ua.
На место происшествия приехала полиция и освободила водителя из придавленной машины.
«Когда я впервые увидел все это, то подумал, что там снимают телешоу или кино», — рассказал очевидец.
Полицейская служба подняла внедорожник и вытащила из-под него поврежденный Porsche Carrera.
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