Мужчина припарковал Porsche Carrera под внедорожником: видео 

Полицейская служба подняла внедорожник и вытащила из-под него поврежденный Porsche Carrera.
В Австралии мужчина припарковал Porsche Carrera под другим автомобилем. Он разогнал свою машину настолько, что авто оказалась под оранжевым спортивным внедорожником. Об этом сообщает News.com.ua.
На место происшествия приехала полиция и освободила водителя из придавленной машины.
«Когда я впервые увидел все это, то подумал, что там снимают телешоу или кино», — рассказал очевидец.
Полицейская служба подняла внедорожник и вытащила из-под него поврежденный Porsche Carrera.