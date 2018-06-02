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Сколько машин в российских семьях
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Сколько машин в российских семьях 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автопарк Российской Федерации продолжает расти. Согласно свежих данных от статистов, на каждую тысячу граждан РФ приходится уже 293 машины легкового сегмента, вместо 220 машин десятилетием ранее.
Хороший это показатель или нет? Россияне стали богаче? И да, и нет. Почему так? Ответ довольно прост.
Увеличение числа автомобилей во владении россиян не имеет показателя стабильного роста доходов всех граждан. Ведь как мы знаем, богатство распределяется не равномерно.
И если одна российская семья имеет один автомобиль, у другой таких машин может быть несколько. А есть много семей, которые и вовсе не имеют машины.
Автоэксперты «Автостата» провели соцопрос россиян на тему наличия автомобиля в ихних семьях. В данном мероприятии приняли участие 3900 человек.
Выяснилось, что 51,8% российских семей не имеют автомобиль. При этом в 30% семей имеется одна машина, а 14,7% имеют даже две. У 2,4% граждан России в наличии три автомобиля. И только 1,2% семей РФ обладают четырьмя и более машинами.
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