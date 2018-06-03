Пьяный водитель за рулем BMW лоб в лоб въехал в «Приору»

В минувшую субботу, 2 июня, в Белорецком в районе в селе Тирлянский иномарка протаранила отечественную легковушку. Как стало известно позже, в столкновении BMW и «Лада-Приоры» пострадали три человека, все они с различными травмами доставлены в центральную районную больницу. — Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение, — рассказал источник. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.