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Пьяный водитель за рулем BMW лоб в лоб въехал в «Приору»
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Пьяный водитель за рулем BMW лоб в лоб въехал в «Приору» 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую субботу, 2 июня, в Белорецком в районе в селе Тирлянский иномарка протаранила отечественную легковушку. Как стало известно позже, в столкновении BMW и «Лада-Приоры» пострадали три человека, все они с различными травмами доставлены в центральную районную больницу.
— Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение, — рассказал источник.
Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
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