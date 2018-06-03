Biturbo Porsche Boxster в тюнинговом исполнении показан на ролике в сети 

В интернете появилось видео, героем которого стал переработанный Porsche Boxster.
Работы по преображению Porsche выполнили специалисты из ателье Bisimoto Engineering. Этот автомобиль сделан по индивидуальному заказу и во многом обращает на себя внимание.
Во-первых, автомобиль снабдили центральным креслом для водителя. Во-вторых, был существенно снижен вес Boxster за счет массового добавления элементов из углеводородного волокна.
Например, машину украсили ободы диаметром в 19 дюймов. Вес каждой из этих конструкций составляет чуть меньше 20 футов.
Также можно выделить в переработанном Porsche камеру заднего вида, расположенную на зеркале. Это необходимо, поскольку расположение водителя в центре закрывает ему обзор сзади.
По времени видеоролик занимает полчаса. Однако любители эксклюзивных и мощных машин должны получить удовольствие от просмотра.