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Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках РФ
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Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках РФ 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Аналитическое издание «Автостат» провело анализ российского авторынка, выявив самые популярные «легковушки» в городах-миллионниках нашей страны. Отчет составлен на основе данных за первые четыре месяца 2018 года.
Согласно результатам исследования, из 15 городов РФ с населением более 1 миллиона человек в 9 лидирует Kia Rio. Наибольшее количество таких автомобилей за отчетный период покупали в Москве (4 тысяч 537 единиц), Казани (586 единиц), Нижнем Новгороде (400 машин), Екатеринбурге (398 штук), Уфе (364 единицы), Ростове-на-Дону (304 автомобиля), Воронеже (285 авто), а также Челябинске и Волгограде (282 и 212 единиц соответственно).
В Санкт-Петербурге самым популярным автомобилем за первые 4 месяца 2018 года стал седан Volkswagen Polo с 1 тысячей 668 реализованными автомобилями. В Самаре и Красноярске лидером по данному показателю оказался отечественная Lada Vesta — 542 и 148 реализованных машин соответственно.
В Перми первенствует по объемам реализации Lada Granta — 441 машина, в Новосибирске — Hyundai Creta (231 авто), а в Омске бюджетный седан Datsun on-DO — 181 реализованный автомобиль.
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