Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках РФ

Аналитическое издание «Автостат» провело анализ российского авторынка, выявив самые популярные «легковушки» в городах-миллионниках нашей страны. Отчет составлен на основе данных за первые четыре месяца 2018 года.

Согласно результатам исследования, из 15 городов РФ с населением более 1 миллиона человек в 9 лидирует Kia Rio. Наибольшее количество таких автомобилей за отчетный период покупали в Москве (4 тысяч 537 единиц), Казани (586 единиц), Нижнем Новгороде (400 машин), Екатеринбурге (398 штук), Уфе (364 единицы), Ростове-на-Дону (304 автомобиля), Воронеже (285 авто), а также Челябинске и Волгограде (282 и 212 единиц соответственно).

В Санкт-Петербурге самым популярным автомобилем за первые 4 месяца 2018 года стал седан Volkswagen Polo с 1 тысячей 668 реализованными автомобилями. В Самаре и Красноярске лидером по данному показателю оказался отечественная Lada Vesta — 542 и 148 реализованных машин соответственно.