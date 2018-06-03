«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП

В ДТП в Киргизии погибла миссис мира-2018 Сания Шакирова. Об это в соцсети сообщила ее подруга, телеведущая Ассоль Молдокматова

«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии «Миссис Мира-2018» кыргызстанка Сания Шакирова … мама троих детей», — она в своем Инстаграме.

Именно Молдокматова уговорила Шакирову принять участие в Международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty, который проходил под патронажем модельера Пьера Кардена . Она отправила фото подруги в оргкомитет конкурса, и ее включили в число участниц. Конкурс проходил с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань.

По данным правоохранительных органов, ДТП на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол произошло 2 июня, примерно в 21.30.