«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП 

В ДТП в Киргизии погибла миссис мира-2018 Сания Шакирова. Об это в соцсети сообщила ее подруга, телеведущая Ассоль Молдокматова.
«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии «Миссис Мира-2018» кыргызстанка Сания Шакирова … мама троих детей», — она в своем Инстаграме.
Именно Молдокматова уговорила Шакирову принять участие в Международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty, который проходил под патронажем модельера Пьера Кардена. Она отправила фото подруги в оргкомитет конкурса, и ее включили в число участниц. Конкурс проходил с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань.
По данным правоохранительных органов, ДТП на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол произошло 2 июня, примерно в 21.30.
«Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате 31-летний пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте», — сообщили в ГУОБДД, передает 24.kg.