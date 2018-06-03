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Пассажирский лайнер выкатился за полосу при посадке в Казахстане
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Пассажирский лайнер выкатился за полосу при посадке в Казахстане 

360tv.ru 33 минуты назад
Самолет Boeing‐737 казахстанской авиакомпании «Скат» при посадке в городе Костанай выкатился за пределы взлетно‐посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс‐службу перевозчика.
Инцидент произошел, когда лайнер выполнял маршрут Алматы — Костанай. После посадки он выкатился на левую боковую полосу безопасности. В момент ЧП на борту находились 80 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Самолет также не получил повреждений. Отмечается, что начато расследование причин происшествия.
Аналогичное ЧП случилось сегодня в Алжире. Там при посадке за ВПП выкатился военный транспортный самолет. Восемь членов экипажа получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.
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