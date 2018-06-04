На Avito выставлен «Москвич» за 128 500 долларов

На автомобильном портале Avito выставили объявление о продаже «Москвича» сумму которую владелец автомобиля хочет выручить за автомобиль составляет 128 600 долларов, цена на сегодняшний день превышает стоимость автомобиля класса люкс Mercedes-Benz S-Class.

Автомобиль создавался непосредственно для передвижения на нём высокопоставленных чиновников Москвы. Данная модель выпускалась с 1998 года по 2001.

Продаваемый автомобиль был создан в 1999 году.

По снимкам сразу видно, что транспорт подвергался реконструкции, а некоторые детали замене, также была установлена новая решётка радиатора.

В салоне можно наблюдать ворсовые ковры, 2 цветная ткань. Также имеется мультимедийная установка, для пассажиров сзади.

Если говорить о техническом оснащении, то двигатель в 145 «лошадей», осуществляется ход за счёт механической коробки. Пробег автомобиля на сегодняшний день всего тысяч километров.