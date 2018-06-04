В России пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью

В России появятся новые пешеходные переходы. Их приподнимут над проезжей частью, сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.

Новая конструкция должна заставить водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским. Предварительная версия проекта предусматривает строительство приподнятых на десять сантиметров пешеходных переходов рядом с подъездами и детскими площадками.

Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский отметил, что проект находится на стадии разработки, готов он будет к концу года. В 2019 году ожидается его утверждение.