Ещё
В России пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью 

Клопс.Ru 45 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В России появятся новые пешеходные переходы. Их приподнимут над проезжей частью, сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.
Новая конструкция должна заставить водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским. Предварительная версия проекта предусматривает строительство приподнятых на десять сантиметров пешеходных переходов рядом с подъездами и детскими площадками.
Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский отметил, что проект находится на стадии разработки, готов он будет к концу года. В 2019 году ожидается его утверждение.
Клопс.Ru: последние новости
Красноярские реставраторы собрали 70‐летний мотоцикл BMW R35 Новый выпуск Vogue Arabia возмутил общественность Британцы почтили память жертв теракта на Лондонском мосту
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны с худшими дорогами в мире86
В России появятся «лежачие» зебры18
Проблема с бензином решена376
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение