Продажи автомобилей Hyundai в мае выросли на 32,7% — до 15,8 тыс. машин

Более 15,8 тыс. автомобилей Hyundai было продано в мае 2018 г. в России, что на 32,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 15 тыс. 859 автомобилей — на 32,7% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Hyundai составили 70 тыс. 613 машин, что на 26,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.