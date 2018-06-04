Более 15,8 тыс. автомобилей Hyundai было продано в мае 2018 г. в России, что на 32,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 15 тыс. 859 автомобилей — на 32,7% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Hyundai составили 70 тыс. 613 машин, что на 26,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж марки в мае 2018 г. остается седан Hyundai Solaris с показателем 6 тыс. 467 проданных машин (рост составил 11,5%). На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta — в мае 2018 г. было реализовано 5 тыс. 759 этих автомобилей (рост — 37%).
«Компактный кроссовер Hyundai Tucson в мае нашел 1 тыс. 972 покупателя. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 616 единиц. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai бизнес-седан Hyundai Elantra, чей результат составил 453 автомобиля», — уточняется в сообщении.