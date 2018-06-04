Ещё
Топ-менеджер GM разбил самый мощный Chevrolet Corvette
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ-менеджер GM разбил самый мощный Chevrolet Corvette 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Исполнительный вице-президент по развитию продуктов General Motors Марк Ройсс разбил пейс-кар Chevrolet Corvette ZR1. Инцидент произошел во время парадного круга перед стартом Гран-при Детройта серии IndyCar. Об этом сообщает Autoblog.
В одном из поворотов Ройсс не справился с управлением: машину занесло и она врезалась в бетонное ограждение трассы. Во время аварии никто не пострадал. Из-за разбросанных по треку деталей обвеса спорткара гонку пришлось отложить на 27 минут.
Chevrolet Corvette ZR1 укомплектован 765-сильным восьмицилиндровым двигателем 6.2 с механическим нагнетателем. Коробка — семиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». Разгон до 60 миль в час (96 километров в час) у купе занимает 2,85 секунды. Максимальная скорость — 338 километров в час.
Motor.ru: последние новости
Tesla на автопилоте врезалась в полицейский внедорожник Видео: выезд автомобилей «Кортеж» из Кремля В каршеринге «Яндекса» появятся Porsche 911 и Macan
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стало на одну беду меньше111
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Проблема с бензином решена387
Названы страны с худшими дорогами в мире127
«Москвич» захотели продать дороже Mercedes
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение