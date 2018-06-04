Перекрыли дорогу трамваям: около парка Победы иномарка догнала «Калину»

В понедельник, 4 июня, в Самаре из-за аварии на трамвайных путях оказалось перекрыто движение общественного транспорта. На улице Аэродромной, около парка Победы, серый седан «догнал» белую «Ладу-Калину». Об этом сообщили в службе аварийных комиссаров «Славком».

Машины ехали вдоль парка в сторону улицы Промышленности. От сильного удара в седане сработали обе подушки безопасности: и водительская, и пассажирская. Сильно помялся также капот автомобиля.

Седан догнал «Калину» на трамвайных путях

К счастью, обошлось без пострадавших. После оформления аварии машины растащили. Движение трамваев возобновили.

Сработали подушки безопасности