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Перекрыли дорогу трамваям: около парка Победы иномарка догнала «Калину»
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Перекрыли дорогу трамваям: около парка Победы иномарка догнала «Калину» 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 4 июня, в Самаре из-за аварии на трамвайных путях оказалось перекрыто движение общественного транспорта. На улице Аэродромной, около парка Победы, серый седан «догнал» белую «Ладу-Калину». Об этом сообщили в службе аварийных комиссаров «Славком».
Машины ехали вдоль парка в сторону улицы Промышленности. От сильного удара в седане сработали обе подушки безопасности: и водительская, и пассажирская. Сильно помялся также капот автомобиля.
Седан догнал «Калину» на трамвайных путях
К счастью, обошлось без пострадавших. После оформления аварии машины растащили. Движение трамваев возобновили.
Сработали подушки безопасности
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