Угнанные в Петербурге автомобили оказались в Таджикистане

Специалистам «Цезарь Сателлит» удалось обнаружить два похищенных из Петербурга автомобиля в столице Таджикистана — Душанбе, сообщили в компании.

Обе машины — BMW X5 и Toyota Camry — угнали с севера города — с парковки ТЦ «Родео Драйв» и Парашютной улицы соответственно.

Перемещение иномарок в «Цезарь Сателлит» отслеживали с помощью оборудования, которое поймало сигналы поисковых блоков, установленных в автомобилях. Машины проделали путь в 4500 км из России через Узбекистан и Казахстан, после чего остановились на длительное время в Душанбе. Такая работа, как говорят в компании, была необходима для правильного взаимодействия с местными правоохранительными органами

При обнаружении на обоих автомобилях были установлены подставные госномера. Одновременно с этими машинами в Душанбе удалось найти BMW X5M, угнанный в Москве.

Руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин рассказал, что Таджикистан для местных угонщиков постепенно стал заменять Республику Беларусь, куда раньше часто из города увозили машины. По его словам, привлекательность Таджикистана для угонщиков объясняется отсутствием инфраструктуры проверки легитимности автомобилей — на рынке могут продаваться машины без VIN-номеров, также нет системной практики сопоставления госномеров с документами. «Если раньше из Петербурга автомобили часто угоняли в Беларусь, то теперь из-за дополнительных кордонов на границе в эту страну уже не так просто ввезти похищенную машину. Что касается Таджикистана, то, очевидно, мы получили еще одно мощное подразделение угонщиков, которое работает на перегон машин в Среднюю Азию», — заключил Василий Курсин.

В «Цезарь Сателлит» сообщают, что материалы операции по поиску угнанных BMW и Toyota были переданы, в том числе, в Управление уголовного розыска МВД Республики Таджикистан.