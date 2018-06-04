Mercedes отзывает в РФ более 1,4 тыс. автомобилей

МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Компания Mercedes отзывает более 1,4 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) в России из-за возможных проблем с двигателем, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва автомобилей является выявленная в процессе производства пластическая деформация шатунных болтов. При работе двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв этих резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников. При этом нельзя исключить возможности потери мощности, а также заклинивания двигателя внутреннего сгорания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября по декабрь 2017 года, в них будет произведена замена шатунных болтов; все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В конце мая официальный представитель Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывал 4,794 тысячи автомобилей Mercedes-Benz V-Klasse / VITO (447) из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя.