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Хабаровчанин судится с МВД, чтобы поставить на учет «Тойоту» со ржавым VIN
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Хабаровчанин судится с МВД, чтобы поставить на учет «Тойоту» со ржавым VIN 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Верховный Суд страны стал последней надеждой жителя Хабаровска на регистрацию своего автомобиля. Приобретенный им минивэн Toyota в ГИБДД отказываются ставить на учет по причине того, что VIN на кузове проржавел.
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