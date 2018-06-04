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Хабаровчанин судится с МВД, чтобы поставить на учет «Тойоту» со ржавым VIN
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Хабаровчанин судится с МВД, чтобы поставить на учет «Тойоту» со ржавым VIN
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
Верховный Суд страны стал последней надеждой жителя Хабаровска на регистрацию своего автомобиля. Приобретенный им минивэн
Toyota
в
ГИБДД
отказываются ставить на учет по причине того, что VIN на кузове проржавел.
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