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Hyundai увеличил продажи автомобилей в России в мае на 32,6%
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Hyundai увеличил продажи автомобилей в России в мае на 32,6% 

Rambler News Service 1 час назад
Автопроизводитель Hyundai увеличил продажи автомобилей в России в мае 2018 года на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 15,86 тыс. штук, сообщил ООО «Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ.
Продажи седана Solaris в мае составили 6,47 тыс. штук, модели Hyundai Creta — 5,76 тыс. штук, кроссовера Tucson — 1,97 тыс. штук.
Hyundai Motor выпускает автомобили для российского рынка на своем заводе в Санкт-Петербурге, а также на мощностях «Автотора» в Калининграде.
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