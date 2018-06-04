Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Источник сообщил о 22 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге

После ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге в больницу доставлены 22 человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Сибирский тракт возле остановки «Каменный карьер» столкнулись микроавтобус и маршрутный автобус, в которых находились тридцать человек», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Мурманске 10 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса.

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.