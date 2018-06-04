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Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
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Источник сообщил о 22 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге 

RT на русском 4 июня 2018
После ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге в больницу доставлены 22 человека.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На улице Сибирский тракт возле остановки «Каменный карьер» столкнулись микроавтобус и маршрутный автобус, в которых находились тридцать человек», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что в Мурманске 10 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса.
Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.
RT на русском: последние новости
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