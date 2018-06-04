Автомобиль будущего глазами дизайнеров 70-х

Концепт-кары, как и наряды с подиумов модных показов, зачастую выглядят безумно и несовместимо с реальной жизнью.

Однако этот автомобиль переплюную их все. Представляем вам Lancia Stratos Zero от знаменитого итальянского автомобильного дизайнера Марчелло Гандини. Данный прототип стал одним из самых футуристичных хитов от итальянской компании Gruppo Bertone, разрабатывавшей дизайн автомобилей.

Впоследствии на базе этого концепта были созданы дорожный спорткар Lancia Stratos и его гоночная версия. С 1972 по 1974 годы было выпущено четыреста таких автомобилей. Так что появление этой машины на узких улочках Италии вызвало настоящий фурор.